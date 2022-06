Bayern Munich rechaza la tercera oferta del Barcelona por Robert Lewandowski

Anuncios Google

Mundo Deportivo y Sport afirman que Bayern Múnich ha rechazado la última propuesta entregada por Barcelona para quedarse con Robert Lewandowski. El precio estipulado desde el Allianz, innegociable.

Mientras Xavi Hernández se encuentra sentado a su lado por Ibiza, Robert Lewandowski continúa sin poder recalar en un Fútbol Club Barcelona que vuelve a encontrarse con un golpe de realidad de cara al mercado. Bayern Múnich ha rechazado ya la última oferta entregada desde el Camp Nou y no se moverá del precio anunciado semanas atrás.

Los 40 millones de euros más 5 en variables propuestos desde Barcelona se quedan cortos para un Bayern que de nuevo, vuelve a mostrarse infranqueable. Ni las presiones de Lewandowski, su agente Pini Zahavi y esfuerzos de la directiva culé son de momento suficientes para hacerse con un fichaje que vuelve loco a Xavi Hernández. Desde Múnich ya anunciaban lo que ocurriría.

«Tal y como están las cosas en Múnich, y por lo que he oído en varias conversaciones, el Barcelona se puede ahorrar nuevas ofertas», afirmó el ex presidente y jugador de los bávaros, Uli Hoeness, para dejar en claro para Sky Sports lo que ya es una realidad en el Camp Nou. Desde Bayern no van a ceder y cuentan con el jugador para pretemporada que empezará en Alemania por el 12 de julio.

BILD, Mundo Deportivo y Sport concuerdan: “Bayern de Múnich vuelve a rechazar la oferta de los culés”. Las cosas no van a ser sencillas y todo apunta a que solo por las cifras que desde Baviera anunciaron semanas atrás, podrá ser viable un acuerdo que hoy por hoy supone una auténtica quimera para Joan Laporta y todos los blaugranas./ Bola VIP.