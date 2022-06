Anuncios Google

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este martes, durante una trasmisión en cadena nacional, la suspensión de las conversaciones con la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras organizaciones que convocan al paro nacional.

El mandatario expresó que el Gobierno no se puede sentar a dialogar con quienes quieren secuestrar la paz de los ecuatorianos, y a continuación se justificó con los hechos de violencia ocurridos la madrugada de este martes en Shushufindi, Amazonía del Ecuador.

Lasso informó que allí fue atacado por un centenar de personas un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible donde perdió la vida un sargento de las Fuerzas Armadas, mientras 12 efectivos de la Policía Nacional y el cuerpo castrense sufrieron heridas, varios de ellos de gravedad.

El jefe de estado ecuatoriano agregó que no se sentará nuevamente a dialogar con el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, con lo cual no reconoció el liderazgo de dicha organización. Además, señaló que no se podrá continuar con el proceso de diálogo mientras no existan las garantías necesarias.

En contraparte, la Alianza por los Derechos Humanos, denuncio una fuerte represión por parte de las fuerzas militares, que según el texto de la denuncia, como muestran imágenes y videos difundidos a través de redes sociales, «inició una fuerte represión en la que se habrían utilizado gran cantidad de gas, municiones de goma, perdigones y munición real».

El texto añade que tal hecho «generó una protesta de defensa de los manifestantes, dando lugar a una confrontación que duró aproximadamente hasta las 03H40 hora local».

El país ha sido testigo de todos los intentos que hemos tenido por dialogar pero no podremos hacerlo con quienes pretenden secuestrar la paz del Ecuador. ¡Eso no lo vamos tolerar! Hago un llamado a unidad y a la defensa de la democracia.pic.twitter.com/uw3OiylVaw — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 28, 2022

