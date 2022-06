Más de 200 ciclistas desnudos asisten al segundo World Naked Bike Ride de Milwaukee

Anuncios Google

Mientras las nubes caían sobre la ciudad, más de 200 ciclistas aún se congregaban para celebrar el evento nudista del verano en la ciudad. El paseo en bicicleta «desnudo como te atrevas» con ropa opcional comenzó a las 4 pm, con la ruta pasando por el Museo de Arte de Milwaukee, el War Memorial Center y dando dos vueltas alrededor del Lakeshore State Park.

«Se trata de un evento de lluvia o sol. ¡Entonces, a menos que haya un tornado en la ciudad, cabalgaremos!” los organizadores dijeron a los participantes antes del evento.

Milwaukee Naked Bike Ride se une a un movimiento mundial que se ha llevado a cabo en más de 200 ciudades desde Londres hasta Madison. Celebrado por primera vez en 2004 en Canadá, el evento fue creado por el activista social, cineasta y escritor Conrad Schmidt para protestar contra la dependencia del petróleo y celebrar el cuerpo humano.

“Me siento honrado de estar aquí”, dijo Kurt Ide, un residente de Milwaukee que participó en el primer viaje de la ciudad el año pasado. “Estamos reuniendo a todos para siempre. Hay tantas cosas negativas en este mundo que nos unimos como comunidad (contra) las grandes compañías petroleras y para promover la igualdad”.

Milwaukee WNBR World Naked Bike Ride is happening today rain or shine! Yes! Come right now to Enlightened Brewery, 2020 S. Allis St, Milwaukee. for body painting, food, naked yoga and we ride at 4pm sharp… a 14 mile slow roll peaceful protest. #wnbr pic.twitter.com/Qlxo2NYegb

— World Naked Bike Ride – WNBR Milwaukee (@wnbrmilwaukee) June 25, 2022