Hombre golpea al asesino de su hijo y esposa durante un juicio

Las imágenes capturaron a Tonio Hughes emboscando a Desean Brown, de 22 años, en la corte el jueves por la mañana durante una audiencia previa al juicio del presunto asesino, informa Fox 19 .

Brown enfrentará un juicio por la muerte a puñaladas en 2020 de su novia Nyteisha Lattimore, de 29 años, y el asesinato de su hijo Nylo Lattimore , de 3 años . Los investigadores creen que Brown mató tanto a la madre como al niño antes de arrojar sus cuerpos al río Ohio; el cuerpo del niño nunca ha sido recuperado.

On Thursday, Desean Brown, accused of murdering 29-year-old Nyteisha Lattimore and putting her son, Nylo, into the Ohio River still alive, was punched by the boy's father during a procedural hearing. pic.twitter.com/Fv82goMRGH

