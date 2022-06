Nadadora Anita Álvarez: cuando sentí que por fin me podía relajar todo se volvió negro

Anuncios Google

Anita Álvarez, de 25 años, la estadounidense que se desmayó durante la competencia del Mundial de Natación que se celebra en Budapest, Hungría, habló sobre el incidente que la dejó al fondo de la piscina por dos minutos, hasta que la rescató su entrenadora.

«Solo sentí que estaba dejando todo en la piscina. En la última figura, donde tengo que despedirme levantando un brazo me recuerdo pensando: “¡Empuja ese brazo! ¡No abandones ahora! ¡Dalo todo hasta el último segundo!”. En el pasado he sentido que me desvanecía. Esta vez creo que estaba muy conectada mentalmente, tan metida en mi papel, viviendo el momento tan intensamente, que estaba realmente disfrutando de mi actuación. No sentí el dolor hasta que terminó. Seguí, seguí, seguí… A veces no sientes dolor hasta que paras. Es como el atletismo. Me gusta correr. A veces estás corriendo y en el instante que paras es cuando sientes el golpe de dolor. En esta rutina me encontraba genial, tan cansada como siempre pero disfrutando. Y cuando sentí que por fin podía permitirme relajar fue cuando todo se volvió negro. No recuerdo nada más», relató en diálogo con el diario deportivo As de España.

CACTUS24 24-06-22