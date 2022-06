El Vaticano celebra abolición del derecho al aborto en EE.UU.

Anuncios Google

La Pontificia Academia para la Vida del Vaticano consideró que es «importante» reabrir un «debate no ideológico» sobre el aborto.



Para el organismo vaticano, «no es correcto que el problema se deje de lado sin una consideración general adecuada», al tiempo que planteó que «la protección y defensa de la vida humana no es un tema que pueda quedar circunscrito al ejercicio de los derechos individuales, sino que es un asunto de amplia trascendencia social».



«Después de 50 años, es importante reabrir un debate no ideológico sobre el lugar que tiene la protección de la vida en una sociedad civil para preguntarnos qué tipo de convivencia y sociedad queremos construir», sostuvo la nota oficial. A partir de la sentencia de este viernes, los estados individuales serán ahora libres de aplicar sus propias leyes en la materia luego de que el tribunal haya dispuesto que «la Constitución no confiere un derecho al aborto».



Para el Vaticano, entonces, «se trata de desarrollar opciones políticas que promuevan condiciones de existencia a favor de la vida sin caer en posiciones ideológicas a priori».



En ese marco, el organismo consideró que «esto también significa asegurar una adecuada educación sexual, garantizar la salud accesible a todos y preparar medidas legislativas para proteger la familia y la maternidad, superando las desigualdades existentes».



«Necesitamos una asistencia sólida a las madres, a las parejas y al feto que involucre a toda la comunidad, fomentando la posibilidad de que las madres en dificultad continúen con el embarazo y encomienden el niño a quienes puedan garantizar su crecimiento», convocó la Academia que conduce el italiano Vincenzo Paglia.

Blom

CACTUS24 24-06-22