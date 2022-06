Dos falsos odontólogos fueron detenidos por el Cicpc en Puerto la Cruz

Anuncios Google

Funcionarios del Cicpc de Puerto la Cruz, estado Anzoátegui detuvieron a dos falsos odontólogos en el Centro Comercial Puerto Plaza, ubicado en la parroquia Puerto La Cruz, municipio Juan Antonio Sotillo.

La detención se produce luegi de ser denunciados por una víctima quien acudió al centro de Odontología Integral Especializada C.A, ubicada en el referido centro comercial, con la finalidad de extraerse una muela que le causaba molestias y al pasar las horas, se percató que le habían extraído el molar incorrecto, procediendo ésta a reclamarles por el hecho y le colocaron de nuevo la muela extraída; además, le solicitaron dinero adicional para hacer la extracción de la pieza afectada.

Ante esto, se inició el proceso de investigación correspondiente que permitió la aprehensión de Edgar Alberto Montaguth Teyes de 33 años y Pablo Montaguth León 61, quienes son padre e hijo, los cuales no contaban con la formación académica para tal fin, poniendo en riesgo la salud de quienes acudían al lugar.

Aún queda por aprehender a Juan Pablo Montaguth (39), Keren Lineth Montaguth Guerrero (27) y Jaquelina Guerrero De Montaguth (59), quienes fungen también como propietarios y trabajadores del centro odontológico.

Pablo indicó haber estudiado como técnico dental en la República de Colombia; sin embargo, no posee documentación que avale dichos estudios, además, no puede realizar dichas extracciones por no encontrarse facultado.

Fueron incautados una lámpara de laboratorio, un micromotor dental, un quemador para prótesis, pinzas para ortodoncias, una tijera, 127 prótesis dentales, nova cryl, pribanic dentacril, mechero odontológico, cabezales para dremel y dos celulares.