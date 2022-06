Warriors es el campeón de la NBA

Anuncios Google

La dinastía Warriors regresa a lo más alto. Séptimo título para los Warriors, cuarto en los últimos 8 años, para encaramarse en solitario a la tercera plaza histórica, solo superados por los 17 campeonatos de Lakers y Celtics.

Victoria en el TD Garden por 90-103 para ganar las Finales 4-2 tras derrotar 3 veces seguidas a unos Celtics que parecieron quedarse sin combustible justo cuando más lo necesitaban. Triunfo cómodo, cargado de autoridad, con un sobresaliente trabajo defensivo y 34 puntos de Stephen Curry para coronarse por primera vez en su carrera como MVP de las Finales.

El quinteto Steve Kerr-Stephen Curry-Klay Thompson-Draymond Green-Andre Iguodala suma ya 4 títulos en común con Golden State, con especial mención para el ‘milagro’ Thompson, tras permanecer 2 años y medio sin jugar y estar al borde de la retirada, y para el caudal triunfal de Kerr, que ya suma 9 campeonatos, 5 como jugador y 4 como entrenador.

Este es el primer campeonato de Warriors desde su traslado a San Francisco, un traslado estelar que por momentos pareció arrastrar una maldición a cuestas.

Celtics, mientras, tendrá que seguir esperando. No gana desde su título de 2008. No perdía unas Finales en Boston desde 1985, cuando Lakers logró el campeonato en el Garden. Esta era una gran oportunidad para superar a los Lakers y situarse en solitario como la franquicia más laureada de la historia de la NBA, pero no fue posible. Eso sí, mérito infinito para la temporada de Celtics y para su debutante entrenador jefe, Ime Udoka.

El portal HispanosNBA, reseña que Warriors ha vencido con autoridad con 34 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias de Stephen Curry, que metió 6 triples estando por encima del 50% después del 0 de 9 del partido anterior, con otra actuación completísima de Andrew Wiggins (18 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 4 robos y 3 tapones), pese a que no hiló bien sus disparos, con la mejor versión de Draymond Green -12 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias- y con un productivo Jordan Poole (15 puntos en 17 minutos).

CACTUS24 17-06-22