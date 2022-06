El grupo de K-Pop BTS se separa

Anuncios Google

Tras haber cumplido nueve años como grupo este 13 de junio, los componentes de la banda de K-Pop BTS anunciaron que se toman un descanso, una separación temporal.

El anuncio lo hicieron los jóvenes, tres días después de sacar un nuevo disco, e informaron su decisión de centrarse en proyectos individuales durante un tiempo a través de un vídeo en el que aparecen todos juntos comiendo y celebrando su aniversario como parte del BTS FESTA, el evento en el que participan anualmente.

“Tenemos que aceptar que el grupo ha cambiado. Hasta [los temas] ON y Dynamite sentía que el grupo estaba en mis manos. Pero con Butter y Permission to dance ya no sabía qué tipo de grupo éramos”, ha explicado el integrante Kim Nam-joon, más conocido como RM. El cantante ha asegurado que durante mucho tiempo pensó que BTS no era “como el resto de grupos”, aunque asegura que “tanto el K-Pop como el sistema de ídolos no dejan que las personas maduren”.

En la misma línea han coincidido otros integrantes. “Siempre hemos pensado en ellos [los fans] y es ahora cuando pensamos qué artistas queremos ser cada uno de nosotros. Por eso estamos pasando un momento difícil. Estamos intentando encontrar nuestra identidad”, ha argumentado el cantante Jimin. Para alivio de los millones de aficionados a su música en todo el mundo, los ídolos han dejado claro que este no es un punto final a su trayectoria juntos. “Vamos a vivir separados por un tiempo”, ha resumido el rapero Suga, otro de sus miembros.

CACTUS24 14-06-22