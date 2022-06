Julio Castro: “La transmisión de la viruela del mono es muy baja”

Anuncios Google

Tras el anuncio del Ministerio de Salud sobre la confirmación del primer caso de la viruela del mono en Venezuela, el médico infectólogo Julio Castro destacó que el virus tiene una capacidad de transmisión relativamente baja y el contacto tiene que ser cercano y directo para ser contagiosa.

“En este tipo de viruela las lesiones son obvias y visibles, no tiene porcentaje de asintomáticos, como ocurre con los casos por Covid-19″, indicó el médico durante una entrevista concedida a la emisora radial Onda La Superestación.

Blom

Los síntomas de la viruela del mono son:

Cuadro febril,

Malestar general / dolor muscular

Lesiones en la piel, sobre todo en las palmas de las manos y plantas de los pies.

En cuanto a un tratamiento específico -como ocurre con el Covid-19- el infectólogo resaltó que no es una enfermedad viral y, como la mayoría de estas, no tiene tratamiento.

Ante esta situación, recomendó continuar con las medidas sanitarias actuales:

Uso de la mascarilla,

Lavado continuo de manos,

Uso de gel alcoholado / alcohol

En caso de estar en contacto con una persona con viruela del mono, no tocar las lesiones en la piel.

Al ser consultado sobre la efectividad de la vacuna de la viruela humana indicó que “quienes tienen esta vacuna tienen una protección del 85%. Pero es poco probable que las personas menores de 45 años estén vacunadas, porque una vez que se declaró erradicada la enfermedad se dejó de vacunar.

Cactus24//13-06-2022