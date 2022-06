Denuncian la detención de dos médicos por solicitar insumos en un hospital del Zulia (+Detalles)

Anuncios Google

Dos médicos residentes de cirugía del Hospital Universitario de Maracaibo fueron detenidos por tener insumos que serían utilizados para una operación pautada desde hace más de un mes. Habría sido la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) la responsable de la captura.

El comunicador social, Lenín Danieri, informó sobre la detención de la médico María Inés Elías, después que encontraran en su vehículo una caja con insumos médicos, se conoció que también detuvieron a Rafael Briceño Ventura, estudiante de cuarto año de Cirugía y jefe de la especialidad por su presunta implicación.

Detienen a Maria Ines Elias, una medico residente de cirugia del Hospital Universitario de #Maracaibo #Zulia #Venezuela. Tenia los insumos necesarios para operar a la paciente que ven en la imagen, esos insumos son de los familiares de la señora que los compraron. pic.twitter.com/k8amz5yPcf — Lenin Danieri D (@LDanieri) June 7, 2022

A pesar de los detalles referidos anteriormente, destaca la versión de los familiares, quienes aseguran que una parte de los medicamentos fue comprado por ellos y otros donados, y aclaran que no fueron quienes denunciaron a la especialista; ya que para ayer estaba pautada la cirugía que necesitaba Claudia Salón, la paciente que tiene un tumor en el ovario desde hace un año y cinco meses.

Aquí con detalles lo que me informaron los familiares de la señora Claudia Salom sobre lo sucedido a la médico residente de postgrado de cirugía de #LUZ en #Zulia María Inés Elías y Rafael Briceñohttps://t.co/OMT1ttvSaU — Lenin Danieri D (@LDanieri) June 7, 2022

“A ella se la llevan al comando y los funcionarios le dijeron que era un delito, pero no entiendo porque eso lo compramos, la gran mayoría, con mucho sacrificio (…) Ella estaba lista para hoy y nosotros queremos que le hagan la operación. Ahora ni la doctora, que no tiene culpa de nada, ni los insumos tenemos”, fue parte de lo dicho por Lidiuska Reverol, cuñada de la infortunada.

La familiar de la paciente comentó que la doctora “es un pan de Dios en los pocos días que lo conoces y no, la familia no va a denunciarla porque no hay motivos para hacerlo. “Hasta que no nos den respuesta de los insumos, mi cuñada sigue esperando su operación y ya teme morir”, finaliza diciendo la fuente.

