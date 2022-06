Una joven logró escapar del cautiverio luego de 10 años de violaciones y torturas

Anuncios Google

Una joven de 22 años escapó de sus captores luego de permanecer 10 años encerrada en una habitación donde fue violada y torturada. La joven logró dinero y escapó con su hijo de cuatro años, a quien lo concibió por las violaciones de las que fue víctima. El hecho ocurrió en Ecuador.

El caso de la joven fue revelado por diario Expreso que reveló que cuando la muchacha tenía 12 años, sus padres la encargaron con su maestra para poder viajar a los Estados Unidos a trabajar y buscar mejores condiciones para sus hijos. Los padres confiaron en la educadora y dejaron a su hija y a sus hermanos de 6 y 8 años a cargo de la mujer que luego se convertiría en la agresora.

La maestra llevó a los niños a su casa en La Troncal, un pequeño poblado a 380 kilómetros al sur de Quito. En esa casa también vivía el hermano de la profesora, quien fue el verdugo de la pequeña.

Según recoge diario, la víctima contó su testimonio entre llantos. La joven dijo que la profesora luego tuvo una relación con su papá y que de esto no estaba enterada su madre, por ello los confiaron a la educadora cuando viajaron a los Estados Unidos. Los primeros meses, señaló, fueron tranquilos, pero luego empezó la tortura.

“Cuando cumplí 12 años me decía que yo nací para ser una mujer de la calle y mis hermanos marihuaneros”, indicó.

Por la violencia sexual sistemática que vivió quedó embarazada y tuvo al hijo de su violador.

Ahora la joven teme por sus hermanos, pues conoce el infierno de vivir en esas cuatro paredes: “No nos alimentaba, no nos dio educación, solo estudié hasta octavo año, tampoco nos compraba ropa a pesar de que mi padre le daba dinero. Ella le decía que estábamos bien, no nos permitió tener comunicación con mi madre. Nos repetía que ella no nos quería. A mis hermanos los hacía dormir en la calle y no les daba de comer. Sabía lo que me hacía su hermano, escuchaba mis gritos, producto de tantos abusos, salí embarazada, tengo un niño de 4 años”, contó.