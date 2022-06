José Guerra: La tasa de inflación correspondiente a mayo se triplicó

Anuncios Google

El economista José Guerra destacó que la tasa de inflación del mes de mayo de año 2022 registró una aceleración importante, lo que refleja que la inflación no está derrotada. “Literalmente se triplicó”, dijo en rueda de prensa.

El Observatorio Venezolano de Finanzas reporta para el mes de mayo una inflación de 10,1%, muy superior a la del mes previo que arrojó un 3,6%. La inflación interanual es de 151% y la acumulada en lo que va de año es de 34,3%.

Blom

Igualmente señaló que estamos en un proceso de alta inflación, no cede como esperaríamos.

Así mismo señaló que los rubros que más aumentaron durante el mes de mayo fueron educación, bienes y servicios diversos, esparcimiento, vestido y calzado, alquiler de viviendas, alimentos y transporte.

Durante la rueda de prensa, el economista señaló que claramente estamos dentro un cuadro inflacionario.

“Volvemos nuevamente a los 2 dígitos de inflación, es una cifra considerablemente elevada, habíamos estado sobre 1 dígito varios meses, pero ahora hay un rebrote inflacionario” dijo el economista.

Para el economista la causa que está impulsando la inflación a estos niveles es que el Banco Central no ha podido establecer la tasa de cambio durante el mes que concluyó.

“El tipo de cambio aumentó 14,8%, el precio del dólar se traspasa a los niveles de los precios de los bienes, no solamente a los bienes que son transables sino también a aquellos que son de servicios, matriculas de estudios, entre otras, en ese esfuerzo de tratar de estabilizar el tipo de cambio en el mes de mayo, el Banco Central de Venezuela perdió 158 millones de dólares y si esta pérdida se mantiene a lo largo de los meses que vienen, sencillamente se van a vaciar las reservas internacionales del BCV” aseguró.

Por otra parte, el economista señala que la intervención del BCV en el mercado cambiario ha disminuido porque no pueden soportar la perdida tan importante de reservas.

“La intervención del BCV en el mercado cambiario ha venido disminuyendo porque no pueden soportar esa pérdida de reservas, las reservas han caído a lo largo del año más de 400 millones de dólares, no obstante, el aumento de los precios petroleros que se han duplicado y el aumento de las exportaciones petroleras, todo eso se configuraría un cuadro en condiciones normales para procurar incrementar la dotación de reservas en manos del BCV, pero no ha pasado así” puntualizó.

Cactus24//07-06-2022