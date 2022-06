James Gunn da muy malas noticias sobre The Suicide Squad 3

Anuncios Google

Durante una entrevista concedida a The Playlist, James Gunn ha revelado muy malas noticias sobre The Suicide Squad 3. El director de Guardianes de la Galaxia ha hablado sobre lo que pensaba hacer cuando termine la trilogía de Marvel Studios. Y no ha dado precisamente «buenas nuevas» al respecto.

¿Vamos a ver a James Gunn dirigiendo The Suicide Squad 3? El cineasta que trabaja tanto para Marvel Studios como para el DC Extended Universe ha confirmado que ha hablado con Warner Bros. Pictures sobre esta nueva secuela de la franquicia de villanos. Sin embargo, tiene una agenda muy apretada. No tiene suficiente tiempo para encargarse. La realidad no es precisamente muy alentadora, la verdad.

«Sí, hemos hablado de eso en Warner Bros. Pictures», reconoció James Gunn sobre The Suicide Squad 3. «Pero, honestamente, no tengo las suficientes horas del día para trabajar en todo lo que hago. Me divertí mucho trabajando en televisión con Peacemaker y realmente creo que eso es lo que voy a hacer a partir de ahora. Al menos, durante el próximo año de mi vida».

James Gunn continuó hablando y confirmó que ni siquiera sabe cuál será su próxima película. Deja la puerta abierta a todo, incluso a The Suicide Squad 3. «Todavía estoy pensando cuál será mi próximo proyecto», admitió. «Podría ser algo completamente distinto al Universo DC. Estoy entusiasmado con la llegada de Mike De Luca a Warner Bros. Pictures. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Adoro a Toby Emmerich, pero también conozco a De Luca. Ha sido amigo durante muchos, muchos años».

El cineasta sugirió entonces que The Suicide Squad 3 está muy lejos de garantizarse en un futuro cercano. «No estoy seguro de lo que haré a continuación. Podría ser una película fuera del Universo DC, pero también podría ser una película de DC Comics que tenga que ver con estos personajes. No estoy exactamente seguro».

Hace unos meses se confirmó que Amanda Waller tendría su propia serie de televisión en HBO Max. James Gunn formará parte de esa producción. Cuando le preguntaron al respecto, lo tuvo claro. «Todavía no hemos anunciado ninguna serie de televisión hasta la fecha», corrigió. «Hay muchas historias y rumores sobre lo que estamos cocinando. Algunas son ciertas, pero otras no».

«Estoy trabajando seriamente en otro proyecto de DC Comics. Me encargo del guion y de la dirección de ese proyecto», reveló James Gunn. «Habrá una mezcla de los personajes de Peacemaker en los otros programas en los que estoy trabajando. También estoy involucrado en un par de cosas más del Universo DC».

Cactus24 (07-06-2022)