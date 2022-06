“No se puede recargar Digitel a través de la banca online”, denuncian usuarios

Anuncios Google

Usuarios de Digitel reportan irregularidades de la empresa desde hace algunos días en especial en la opción que permite hacer recargas desde algunos bancos.

Destacan que el inconveniente está, especialmente, en bancos como Venezuela y Banesco; a través del cual se hace imposible realizar recargas al celular. No obstante, otros clientes añaden más bancos.

No puedo recargar, a alguien más le está pasando lo mismo con Digitel ya trate a través de 3 bancos distintos y nada todos dicen que no se puede procesar y que llame al 121. Que pasa ahora con este bendito #Digitel — Yazmin K. Márquez (@beautifulcatira) June 4, 2022

Por los momentos, Digitel no se ha pronunciado ante las denuncias realizadas por las distintas redes por sus clientes.

«En el Venezuela no me aparece Digitel y Banesco no deja», se puede leer a través de Twitter.

#Digitel tienes pendiente conmigo 40Bs en recargas desde el domingo 5 de junio, mi caso no es único, son muchos los afectados. Suelta las recargas lo contrario sería Estafa. Llamado a @Conatel



Digitel #RecargaDigitel Digitel suelta las recargas. — 💝 ᴍᴀʀɪÁɴɢᴇʟ ɢᴜᴀɴɪQᴜᴇ 💝☕ SIGUEME Y TE SIGO (@MariangelsG) June 6, 2022

Comentarios como estos también prevalecen en las redes: «No puedo recargar, a alguien más le está pasando lo mismo con Digitel ya traté a través de 3 bancos distintos y nada todos dicen que no se puede procesar y que llame al 121. ¡Qué pasa ahora!”.

Otras personas incluso anexan a sus quejas; que les han “robado” algunas recargas.

#Digitel no me permite ni ver el saldo en la pagina..dice nro no existe…😮😮

Tampoco permite recarga de saldo por bancos..😫😫😤😤

Falla técnica a nivel Nacional… — Yoly (@2009Yoly) June 4, 2022