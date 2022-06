Empleado de Disney arruina propuesta de matrimonio

Anuncios Google

El video de un empleado de Disneyland París que interrumpió una propuesta de matrimonio en el parque, y que en muy poco tiempo se volvió viral, ha generado polémica en redes sociales.

Las imágenes que originalmente fueron publicadas en Reddit y de ahí se difundieron en otras redes sociales, muestran a un visitante de Disneyland París sobre una plataforma que se ubica enfrente del Castillo de Cenicienta, arrodillándose para pedirle matrimonio a su novia.

Sin embargo, este momento fue interrumpido por uno de los empleados del parque, quien se acercó a la pareja, les quitó la caja con el anillo de compromiso y con un gesto los invitó a bajar de la tarima donde estaban y a la que el acceso al público está restringido.

De acuerdo a Le Parisien la propuesta tuvo lugar en un área que es usada como escenario para algunos espectáculos del parque, y que en ese momento se encontraba acordonada. Antes de entrar el novio le pidió permiso para hacerlo a otro trabajador, lo cual fue confirmado por un amigo de la pareja, quien fue el que subió el video a Reddit.

En contraparte, en ese mismo medio se señala que de acuerdo a un familiar del empleado que detuvo la propuesta del matrimonio, en ese escenario del parque hay artefactos pirotécnicos que pueden resultar peligrosos y por ello el acceso al público está prohibido. De hecho, desde hace meses la dirección del parque es muy insistente con su personal respecto a la seguridad de los visitantes.

No obstante, el familiar del trabajador afirma que aunque éste le pidió a la pareja no subir a la tarima no le hicieron caso, además de mencionar que tras la difusión del video el empleado del parque ha sido víctima de ciberacoso en las redes sociales.

De acuerdo a Noticiero Televisa, un funcionario del parque ofreció disculpas por lo sucedido: “Lamentamos cómo se manejó esto (…) Nos disculpamos con la pareja involucrada y nos ofrecimos a corregirlo”.

