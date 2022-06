Comité de Usuarios: Es inminente que pasaje cueste 1 dólar por la escasez y aumento de diésel y gasolina

Anuncios Google

El presidente del Comité de Usuarios del Transporte, Luis Alberto Salazar dijo este lunes que el aumento del pasaje de rutas urbanas a 1 dólar o 5 bolívares es imparable porque no hay combustible, los chóferes pasan hasta 3 días en colas para surtir tras la eliminación del subsidio del diésel que ordenó Pdvsa hace unos días.

En entrevista concedida a Globovisión, aclaró que desde hace un tiempo los transportistas estaban pidiendo aumentar el pasaje a 3 bolívares, porque la situación es crítica. «No hay despacho, no hay como prestar el servicio, pero ahora el gobierno plantea que el diésel costará 0,50 dólares el litro, pero no hay gasoil, no hay diésel, no hay gasolina y se genera un caos».

Blom

En sus palabras es preocupante como el gobierno toma una decisión así sin importar las consecuencias. «No hay forma de protestar, ni en las bombas, ni en ningún lado sobre el desabastecimiento, en las rutas urbanas la mayoría de los transportistas se quejan de que se quedan hasta 2 y 3 días en las colas, y de que tienen que pagar ciertas coimas a los funcionarios.

«Por todo esto es que el pasaje costará 1 dólar. Es inminente el aumento porque no tenemos cómo discutir con el sector transporte, antes nos sentábamos y fijábamos cantidad de unidades, el pasaje estudiantil, la calidad de las unidades, pero ahora no. Nada de eso, y el gobierno toma decisiones y emplaza a que nosotros nos peleemos por algo que está allí y que es innegable que es el precio del gasoil», fustigó. «Entonces, debemos quedarnos tranquilos, callados y sumisos ante una decisión del Ejecutivo nacional».

Cactus24//06-06-2022