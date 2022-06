Vicente León:No existe ningún líder en Venezuela que esté posicionado en el raking con un alto nivel de aprobación

Anuncios Google

«No hay en este momento ningún líder que destaque en términos de respaldo popular por encima del resto. Todos están en niveles extremadamente bajos, abriendo espacios a la abstención o a la sorpresa», sostuvo el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León.

Aseguró que según la última encuesta de la firma no existe ningún líder en Venezuela que esté posicionado en el raking con un alto nivel de aprobación. Y advirtió a través de una sesión de preguntas y respuestas vía Twitter que unas elecciones primarias, «donde no pueden participar los actores no convencionales de la oposición o la sociedad civil, está condenada al fracaso».

«Conceptualmente las primarias son un mecanismo útil para unificar y dirimir disensos que fracturan a la oposición. Pero la forma como se ejecuten esas primarias (abiertas o cerradas, con o sin ventajas presupuestarias del gob interino, etc) determinará el éxito o fracaso de las mismas», refirió el politólogo.

Leon dijo que no cree «que Maduro esté a las puertas de su retiro. El escenario base de 2024 será una elección presidencial con Maduro como candidato-presidente. La incertidumbre es más fuerte en el lado de sus contrincantes».

Con respecto a las negociaciones en México que aún se mantienen suspendidas, explicó que, «al gobierno le interesa una negociación, siempre y cuando no ponga en peligro su permanencia en poder. Y eso no cambiará en los próximos años. Las negociaciones posibles serán aquellas que no lo pongan en riesgo».

Finalmente, León dijo que «la economía se proyecta en crecimiento moderado y la inflación tiende a desacelerarse pero todo ocurre en una situación muy frágil que solo se estabilizará con una negociación política exitosa».

Con información de Globovisión

