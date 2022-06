Christian Nodal y J Balvin inician pleito por una ‘broma’

Anuncios Google

Las redes sociales se «encendió» por un conflicto entre Christian Nodal y J Balvin suscitado gracias al reciente cambio de look que se hizo el cantante de regional mexicano y por el cual fue criticado en redes sociales; incluso se le comparó con Balvin, quien no dudó en ‘subirse al tren’ y hacer una broma que no resultó como esperaba.

El look de Christian Nodal con el pelo rubio y flores decorativas, que fue forma parte de la tendencia de Dior Primavera 2023, ha causado mucha expectación. Incluso, se ha convertido en motivo de polémica y memes que han estado a la orden del día.

Como parte de los comentarios, el cantante de regional mexicano fue comparado con su colega J Balvin , quien aprovechó la ocasión para bromear con el asunto poniendo un par de imágenes de ambos y mencionando «Encuentra las diferencias»; además, arrobó al intérprete del tema «De los besos que te di».

Posteriormente, Nodal arreemetió contra él resaltando los aspectos musicales de sus carreras: “Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa”.

A manera de respuesta, el cantante del género urbano dijo “Ya está bien, esto sólo fue pa’ divertirme”, usando la frase del coro de la tiradera que le hizo Residente en la sesión #49 de Bizarrap a principios de marzo.

Solo una hora después, el reggaetonero subió un video con un filtro simulando un tatuaje de Belinda en el rostro mientras decía: “Yo lleno todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve-linda, se ve-linda (Belinda)”, haciendo una referencia a cómo suena el nombre de la ex pareja de Nodal.

Después de ese video, Balvin dijo que había amanecido “bromista” para justificarse, por lo que el cantante de 23 años publicó una historia escuchando la tiradera de Residente y escribió en su Instagram “Yo también amanecí bromista”.

Posteriormente y en sus propias historias, Nodal habló a su público para decir: “Miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas”.

También lo tundió por ser incongruente y mencionó: “No tiene nada de coherente que este cabr*n tiene un documental hablando de paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí”.

El enojo de Nodal se acrecentó porque fue muy evidente que el intérprete de La Canción y Con Altura se mofó de la reciente ruptura que tuvo con Belinda: “Claramente y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierd* muy fea que viví y no hay derecho para hacer estas cosas, hay que usar las redes bien”, mencionó.

02-06-2022