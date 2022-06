Shakira y Piqué estarían separados por supuesta infidelidad del futbolista

Anuncios Google

Shakira y Piqué estarían atravesando su mayor crisis como pareja, tras haber presenciado la cantante una infidelidad del futbolista del Barça. Lo ponemos en condicional, porque de momento es solo un rumor, aunque ya se está convirtiendo en en uno de los temas más comentados de la crónica social de este miércoles.

La primera pista la daba ayer el periodista Emilio Pérez de Rozas en el diario El Periódico, asegurando que la relación no estaba bien, y que Piqué se había mudado a su piso de soltero en Barcelona: «Hay quien ha visto, desde hace ya algunas semanas, al capitán del Barça frecuentar, bueno, volver a vivir, pasar noches y días, en su antiguo piso de la calle Muntaner, pegadito a la plaza Adrià».

Blom

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)… me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar… me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”.

A su vez, las fuentes de las periodistas también resaltaron sobre el deportista que “va desbocado de fiesta”.

Los rumores de crisis tienen en vilo no solo a los periodistas del mundo del entretenimiento sino también a los paparazzis, de hecho, algunos de ellos -de la agencia española Europa Presss- registraron un reciente encuentro entre la intérprete de ‘Inevitable’ y el futbolista. Se les vio en el interior de un vehículo y desde afuera los fotógrafos los interrogaron por estos rumores de problemas sentimentales que circulan sobre ellos, pero sin obtener respuesta alguna de su parte.

De igual modo, desde sus respectivas redes sociales ninguno de los dos ha emitido ni la más mínima palabra sobre su situación sentimental. Paralelamente a todas estas informaciones que circulan entre los medios de cumunicación, también se ha dicho que la canción de Shakira, ‘Te felicito’ -lanzada en abril pasado- sería sobre esta crisis que tendría con Gerard Piqué.