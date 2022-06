Nadal despachó a Djokovic del Roland Garros

Anuncios Google

El español Rafael Nadal derrotó en un intenso partido al serbio Novak Djokovic, en cuartos de final del Roland Garros, con parciales 2-6, 6-4, 62 y 7-6(4).

Blom

En semifinales, Nadal se enfrentará al alemán Alexander Zverev, verdugo del otro español presente en cuartos, el joven Carlos Alcaraz (N.6), en cuatro sets, por 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6 (9/7).

Desde que se conoció el sorteo era el partido que todos los aficionados al tenis esperaban y los dos tenistas, que suman 41 Grand Slam, no defraudaron, ofreciendo una obra de arte.



Con la victoria de Nadal, el balance entre ambos en esta rivalidad histórica es de 30 triunfos para Djokovic y 29 para Nadal, aunque el español domina claramente en París con 8 triunfos a 2. Pese a que en la previa había dicho que no sabía si sería su último partido en Roland Garros, Nadal demostró desde el inicio que no abdicará fácilmente, ofreciendo un tenis de un nivel como pocas veces se ha visto en la Philippe Chatrier./El Tiempo



CACTUS24 31-05-22