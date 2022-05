Olga Tañón confirma su regreso a Venezuela

Anuncios Google

La cantante puertorriqueña Olga Tañón confirmó a través de sus redes sociales que regresa a Venezuela.

«La decisión está tomada! Viviremos una experiencia en 360° en todos los sentidos», escribió «la mujer de fuego» en sus redes sociales, acompañado de un video en el que anuncian su regreso a los escenarios venezolanos.

“En la vida cuando se tienen que tomar las decisiones se toman; y realmente uno tiene que hacer la cosas cuando el corazón y el alma se sienten bien. Esto es una noticia importante para mí, he llorado mucho y me llena de mucha alegría. No saben lo emocionada que estoy. Gracias por el apoyo y el cariño”, manifestó.

La decisión está tomada! Viviremos una experiencia en 360° en todos los sentidos 🇻🇪 pic.twitter.com/U5v8FTSHfF — Olga Tañón (@OLGATANON1313) May 28, 2022

