Castigo o lección: Quiere dejar la escuela para ser “influencer” y su padre sin pensarlo 2 veces, le exige que cargue un saco de cemento pero ella no puede

“¿Qué pesa más, el libro o el cemento? Déjate de cosas hija y ponte a estudiar”, le dice un padre, un tanto enojado y molesto por la actitud de su hija adolescente, quien quiere dejar la escuela.

Un video compartido en TikTok por la usuaria @susyjimenez0 y que muestra el castigo impuesto por un padre a su hija adolescente luego de que esta le informara que quería abandonar la escuela para dedicarse única y exclusivamente a hacer videos en TikTok.

En el clip se puede ver al padre, quien es trabajador de obra, junto con su hija, en un día de trabajo. En la grabación se puede escuchar al hombre, muy indignado, diciendo que la adolescente quería renunciar a sus estudios para así cumplir su sueño de convertirse en “influencer”.

El trabajador de obra quiso mostrarle a su hija el gran esfuerzo que hace él para sacarla adelante. “Se me escapó de la casa. No es fácil ganar el dinero, porque cuesta. Ella no quiere estudiar”, dice el papá.

Segundos después, la niña comenta que la “escuela no sirve para nada” y el trabajador de obra, sin pensarlo 2 veces, le exige que cargara un costal de cemento, pero la adolescente no puede.

El video tiene más de 9 millones de vistas y decenas de comentarios de padres de familia que aseguran estar viviendo la misma situación con sus hijos, mientras que otros aplaudieron el correctivo que este hombre quiso darle a su pequeña, antes de que se vaya por un mal camino.

Cactus24 (25-05-2022)