«Princesa por accidente» se estrenará en Venezuela este 19 de mayo

Para cambiar el mito de los cuentos de hadas, una divertida y alocada historia llega para entretener a las familias venezolanas luego de que una pequeña ladrona se convierta en “Princesa por accidente”.

La película animada narra la vida de Pil, una pequeña ladrona a quien sin imaginarlo el destino le tiene una grandiosa e inesperada sorpresa que gracias a su nobleza y heroísmo la llevará a convertirse en «Princesa por accidente», cambiando todo el reino.

Luego de la muerte de sus padres, la joven sobrevive junto a sus tres comadrejas robando comida en el castillo del siniestro regente Tristain, quien usurpó el trono. Por lo que le tocará rescatar a Roland, el heredero al trono, víctima de un encantamiento y transformado en Chapoul (mitad gato, media gallina).

Entretanto, la trama busca demostrar que la nobleza se encuentra en todas las personas. Del mismo modo, el valor de la familia y la aceptación a las diferencias son temas reflejados en la historia.

No obstante, Julien Fournet, director y escritor de la cinta cinematográfica considera que Pil es una heroína intrépida que desvía los clichés y hace un guiño a un público adulto, mientras recrea personajes entrañables que viven intensas situaciones.

A diferencia de los cuentos encantados, la princesa busca salvar al príncipe y los personajes son de una extraña nobleza. El unicornio, es un gran animal travieso y no un hada, la bruja no da miedo, sino que es una buena mujer, y la protagonista tiene un alegre look punk-rock.

El fil cinematográfico se estrenará en todas las salas de cine del país este 19 de mayo.

