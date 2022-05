Liberan tráiler de ‘She-Hulk: Defensora de Héroes’ de Marvel en Disney+

Anuncios Google

Marvel y Disney+ dieron a conocer este martes el primer tráiler oficial de su nueva serie ‘She-Hulk: Defensora de Héroes’ que se estrenará en la plataforma de streaming en agosto. El 17 de ese mes.

Blom

La nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel será protagonizada por Tatiana Maslany, quien interpreta a She-Hulk-Jennifer Walters, mejor conocida como una «defensora de superhéroes».

El tráiler fue presentado por Kevin Feige, productor ejecutivo de la serie, presidente de Marvel Studios y director creativo de Marvel junto con Maslany en la presentación de Upfront de The Walt Disney Company 2022, en Nueva York.

¿De qué trata She-Hulk: Defensora de Héroes?

La nueva serie de Marvel contará la vida de Jennifer Walters, una abogada soltera de 30 años que atraviesa una complicada vida, siendo una mujer gigante verde superpoderosa de más de dos metros de altura.

Walters se especializa en casos legales relacionados con lo sobrehumano. En el primer tráiler se puede apreciar la participación de Mark Ruffalo como Hulk-Bruce Banner, su primo quien intenta ayudarla a controlar sus poderes. También estará Tim Roth interpretando a Emil Blonsky y tuvo su primera aparición en la película ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’.

Reparto

Tatiana Maslany | Jennifer Walters

Mark Ruffalo | Bruce Banner

Tim Roth | Emil Blonsky

Benedict Wong |Wong

Ginger Gonzaga

Josh Segarra

Jameela Jamil

Jon Bass

Renée Elise Goldsberry

Cactus24 (18-05-2022)