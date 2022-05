Apresan a taxista por daños a la propiedad y resistencia a la autoridad

Anuncios Google

Funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) detuvieron este martes en la calle 1 de la urbanización Ampíes de Coro, a un taxista por daños a la propiedad y resistencia a la autoridad.

El reporte policial indica que estando en su sede en el mismo urbanismo, los funcionarios fueron alertados de un episodio de violencia según el cual un hombre trataba de arrojarle una piedra a la casa de una mujer que figura como víctima. Este quedaría identificado como Leandro Jesús Veroes García, de 32 años, de profesión taxista, residenciado en Las Velitas.

Antes que este lograra evadirse en un Chery, modelo Arauca, gris, placas AE647LM, los funcionarios debieron recurrir a técnicas de derribo, logrando así neutralizarlo y detenerlo.

La DIEP no especificó si entre la mujer dueña de la casa y el ahora detenido existía alguna vinculación, tampoco las causas que originaron el conflicto. No obstante, acotaron que de acuerdo con registros judiciales, el IP01-P-2010-002367, el detenido estuvo procesado en el 2010 por un caso de extorsión relacionado con la no divulgación de unas fotografías privadas.

El detenido quedó a orden de la Fiscalía Cuarta a cargo de la abogada Elsy Villegas.

Gerardo Morón Sánchez

Cactus24//18-05-2022