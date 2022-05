Zuliana Mayver González ganó una beca para estudiar medicina en Harvard

Anuncios Google

La venezolana Mayver González es la primera doctora graduada en la Universidad del Zulia en recibir una beca en Harvard.

“Hola, mi nombre es Mayver Gonzalez. Soy de La Universidad del Zulia. Estoy orgullosa de ganar la primera beca en Harvard”, publicó González en su cuenta de Twitter.

“Felicitaciones por su aceptación a Foundations of ¡Investigación clínica 2022! Sus logros notables y el entusiasmo por el programa se destacaron entre nuestro grupo competitivo de solicitantes”.

Asimismo, agrega que “te unirás a un grupo diverso de estudiantes, representando a muchos países alrededor del mundo. Siposios, tutoriales, seminarios y actividades de talleres interactivos dirigido por profesores de clase mundial le dará las herramientas para seguir su educación y conocimiento en investigación clínica”.

La escuela de medicina de Harvard es un centro docente de postgrado, académicamente muy selectivo ubicado en la sección del Longwood Medical Area de Boston, que fue fundada en 1782, siendo trasladada de Cambridge a Boston en 1810.

Además, Harvard es la tercera escuela médica más antigua de Estados Unidos (después de la Perelman School of Medicine de la Universidad de Pensilvania y del College of Physicians and Surgeons de la Universidad de Columbia).

