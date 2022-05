‘La Chilindrina’ quiere un novio menor que ella: “Estoy nuevita”

Anuncios Google

María Antonieta de las Nieves reveló que a casi tres años del fallecimiento de su marido, el locutor Gabriel Fernández, ya está lista para volver a enamorarse. Ahora, la comediante busca que su novio no sea más grande que ella «porque al rato van a querer que les cuide las enfermedades».

A sus 72 años, la actriz de fama mundial admite sentirse muy sola a sabiendas de que nunca superará la muerte de su marido. Pese a que la estrella ha sido reservada en su vida personal, recientemente contó que está dispuesta incluso a hacer una nueva vida al lado de otro hombre, con quien incluso podría llegar al matrimonio.

“Por supuesto (que lo extraño). Jamás pensé que él se fuera a ir antes que yo; decía que, de suceder, luego luego me iría yo tras él. Cuando él murió estuve un año casi inconsciente, no quería hablar con nadie ni ver la televisión; no sabía si ésta estaba prendida, apagada o le cambiaban de canal, sólo tenía la vista fija al frente”, comenzó por contar a TVyNovelas.

María Antonieta destacó sentirse en buenas condiciones en su persona para iniciar un nuevo romance: “Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada…Básicamente me he dedicado a trabajar y a cuidar a mi familia; desde los seis años hasta ahorita no he parado ni un solo momento. Tuve algunos noviecillos, pero esposo sólo uno, que me salió muy bueno…Me duró 48 años, pero tengo esa ventaja: que no estoy muy usada”, añadió.

La actriz descartó usar aplicaciones digitales para conocer personas por temor a que pudieran aprovecharse de ella: “¡Ay no, qué horror! Me da mucho miedo. Además la gente cree que las artistas ganamos mucho dinero… La otra vez hablaba con mi hijo Gabriel sobre eso y me advirtió que no me fuera a agarrar a algún galán joven, que crea que soy millonaria, porque me va a dejar cuando vea que no es así. Tiene que ser un hombre independiente que no me dé, pero que tampoco me quite, para estar en igualdad de condiciones”.

La Chilindrina’ puntualizó que le encantaría conocer a un “hombre soltero, viudo o divorciado” que sea menor que ella, de “entre 60 y 65 años”.

“Más jóvenes de 60, no; ni más viejos de 70, porque al rato van a querer que les cuide las enfermedades y eso es algo que ya viví, así que no me gustaría repetirlo”, dio a conocer.

La actriz, comediante y cantante, que recientemente negó haber peleado con Florinda Meza, externó que se siente sola y no desea vivir el resto de su vida así.

