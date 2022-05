Charly Mata vino a Coro aprobar la visa para el otro lado (+Video)

Anuncios Google

El actor y comediante Alexandro Noguera, mejor conocido por su interpretación del personaje de Charly Mata, regresa a Venezuela desde Estados Unidos, país donde reside, para presentar su espectáculo, “¿Y la visa pa’cuándo?”, que llega después de una espera de dos años por causa de la pandemia.

En esta oportunidad, el humorista vino a la capital falconiana, Santa Ana de Coro para disfrutar de las bellezas paradisiacas de la región centroccidental venezolana.

En su Instagram @charlylocote escribió lo siguiente resaltando el Patrimonio Cultural de la Humanidad de Coro:

«Les voy a resumir de esta manera: eso es un es-pec-tá-culo. No sólo porque es Patrimonio de La Humanidad, sino porque sus médanos, sus playas y sobre todo su gente, se robaron mi corazón.



Esa ciudad me dejó con la boca abierta (cosa que por lo demás me encanta), y ya estoy contando los días para volverla a visitar. No les exagero si les digo que es uno de los lugares más bellos que he conocido las veces que me ha tocado cruzar las fronteras de mi amada nación del otro lado.



Así que vayan, entre otras cosas, para que no pasen pena como venezolanos diciendo que conocen otros lugares del mundo, pero no conocen Coro.



Se van a sorprender y no tengan la menor duda de que esa ciudad los dejará patidifusos. Por cierto, me fascinan las palabras que empiezan con “pati” como Patineta, Patitieso, Patito. Son bellas, ¿verdad?



Bueno, locotes, ahora sí, me despido, y ya lo saben: ¡vayan a Coro!



Besos a los chicos y abrazos a las chicas

Charly Mata».

Los internautas falconianos reaccionaron de manera jocosa y grata por las palabras de Charly dirigida a la ciudad colonial.

Cactus24 (17-05-2022)