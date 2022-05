Luisito Comunica habla de su controversia con Lele Pons

Anuncios Google

En una entrevista con Exa FM, Luisito contó que el día que conoció a Lele en un evento de youtubers en Estados Unidos dio por hecho que ella hablaba español por lo que así se presentó con ella, pero ella le aseguró, hablando en inglés, que no le entendía: «sorry, I don’t speak spanish» («lo siento, no hablo español)».

«Yo dije: ‘esta tremenda’, es latina cuando le conviene», aseguró entre risas. «Fue la ironía», agregó.

Aseguró que fue una anécdota chistosa para él y que no tenía intenciones de criticar a la cantante sino que sólo lo contaba como una historia graciosa para él.

Por su parte la influencer venezolana-estadounidense respondió a estos comentarios en el podcast Radio Divaza, asegurando que las palabras de Luisito eran falsas: «Estaba en shock. Cómo es posible que una persona que no me conoce, no sabe nada de mi vida, es amigo de mis amigos diga eso en una entrevista. Nunca he hablado mal de Luisito. Lo admiraba. Yo nunca he tenido polémica con él… No, eso nunca pasó, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y hacer TikTok», aseguró.

Luisito Comunica salió a aclarar en su cuenta de Instagram lo sucedido

El youtuber aseguró que habían sacado de contexto la anécdota que contó de Lele Pons en la entrevista ya que él sólo estaba teniendo una plática donde compartían historias y esa anécdota salió, sin ninguna intención de criticar a la influencer.

“Incluso dije ahí mismo porque sabía que podía pasar, que no quería que se hiciera chisme, lo estábamos contando como una compilación de historias chistosas pero obviamente la gente corta el cacho que sirva para el chisme porque les gusta, pero no, de verdad yo no tiro hate, yo no soy así, no me gusta que piensen eso de mí, y la mejor vibra para Lele, mis respetos para todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado y bueno que ahí quede”.

