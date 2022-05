Madonna lanza una colección de NFT con un modelo 3D de su vagina

Anuncios Google

Madonna continúa generando controversia. La reina del pop ha vuelto a dejar al mundo entero con la boca abierta al lanzar una colección de NFT que incluye varios vídeos de un avatar suyo desnudo dando a luz a insectos, mariposas y árboles.

Blom

La cantante ha descrito este último proyecto, que lleva por nombre Mother Of Creation, como una «obra de amor» en la que ha estado trabajando durante los últimos meses con el artista digital Beeple, cuyo nombre real es Mike Winkelmann. Madonna se asoció con Beeple, quien en 2021 logró vender un token no fungible por 69 millones de dólares, para crear una serie de clips con clasificación X. Pero eso no es todo; la colección NFT, que se venderá con fines benéficos, también incluye un modelo 3D de la vagina de Madonna.

«Quería investigar el concepto de creación, no solo la forma en la que un niño entra al mundo a través de la vagina de una mujer, sino también la forma en que un artista da a luz a la creatividad», ha explicado Madonna en un comunicado. «En un entorno de laboratorio frío, sin señales de vida, una abertura da paso a una rama que se transforma en un árbol lleno y vibrante. Empuja contra la gravedad y las flores florecen. El árbol puede doblarse o incluso romperse, pero continúa recreándose y floreciendo».

En este contexto, las mariposas que aparecen en uno de los vídeos representan «una de las creaciones más hermosas de la naturaleza y un signo de esperanza», y el acto de parir es una metáfora sobre la forma en que la ciencia también puede aportar luz al mundo, «pero solo si se usa con la conciencia correcta».

Para los fans de la faceta exclusivamente musical de Madonna, la buena noticia es que la colección de NFT llega acompañada por una nueva canción de la intérprete, ‘Justify My Love’, con música original de Igor Bardykin.

«Cuando Mike y yo decidimos colaborar en este proyecto hace un año, estaba emocionada de tener la oportunidad de compartir mi visión del mundo como madre y artista con el punto de vista único de Mike», ha asegurado Madonna. «Ha sido un viaje increíble construir algo así juntos, desde una idea intelectual hasta una historia emocional, dando nacimiento al arte».