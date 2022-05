Fiscalía reportó que 72 casos de acoso escolar se han registrado en 2022

Anuncios Google

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, reportó que en lo que va de 2022 se han registrado 72 casos de acoso escolar.



Indicó que su despacho busca visibilizar estos casos y dar aportes para hacer una política de Estado contra el acoso escolar y la violencia, así como la aprobación de una ley.



Aseguró que en la actualidad la Fiscalía ejecuta un plan para evitarlo, que ya rinde sus frutos.



Además, presentó un balance y afirmó que en los casos más reciente y sonados en el Colegio Teresiano de Caracas, en el Colegio Loyola Gumilla de Puerto Ordaz y en el que fue agredida una mujer con síndrome de Down en Zulia, ya se encuentran imputados los involucrados.



Recordó que los adolescentes involucrados no se encuentran exentos de responsabilidad por no ser mayores de edad y que algunos adultos que no hicieron nada, como la directora del colegio en Puerto Ordaz, son procesados por estos hechos.

