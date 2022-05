Ricardo Cusanno negó tener aspiraciones presidenciales

Anuncios Google

El empresario Ricardo Cusanno, descartó este lunes tener aspiraciones presidenciales.

«El problema no es que un actor que viene de la vida empresaria, sindical o académica pueda tener aspiraciones. Si las tuviese, es 100% legítimo. Pero no es el caso en este momento. Este no es un momento de nombres, es un momento de modelos de desarrollo, de formas de construcción de consensos, de lo que sea más viable no solo para el país sino para que los actores sientan garantías», dijo en una entrevista con Román Lozinski.

«Si aspirara, no se debe hacer fuera de los espacios de la política. Yo creo que seguir tributando a la antipolítica sería cuanto menos seguir en el drama que tiene más de 20 años. Yo creo que la política tiene que volver a lo que debe hacer, reforzar sus instituciones, hacer el arte de la política, y ahí cualquier actor civil, académico, político y por qué no hasta un nuevo militar -yo en lo persona esperaría que el mundo militar vuelva a la defensa del territorio nacional-, pero en todo caso, que lo hagan siempre en los estamentos políticos y le den fortaleza a la independencia de poderes y sustentabilidad a la democracia», agregó Cusanno.

Cactus24//09-5-2022