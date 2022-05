Liberan el primer tráiler de ‘Avatar 2: El sentido del agua’

Anuncios Google

La espera ha terminado y tras una serie de retrasos volvieron casi imposible su estreno, Avatar: The Way of Water, secuela de la película que actualmente mantiene la corona como el título más taquillero en la historia del cine, está por llegar a cines de nuestro país de la mano de James Cameron.

Para recordarnos que los Na’vi están por tomar la pantalla grande, esta mañana se liberó el primer tráiler de la película protagonizada por Sam Worthington, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver y Zoe Saldana.

El clip da muestra del vasto universo en tonos azules, verdes, amarillos y cuántos colores puedas distinguir, mismo que James Cameron ha construido con sus propias manos.

Por otra parte, tal como se describió en la primera proyección de la pasada Cinemacon, los Na’vi se encuentran en guerra y tanto las flechas, arcos y lanzas se volvieron un elemento protagonista. ¿Las razones? Aún falta por descubrirse, mientras tanto ya podemos ser testigos del trabajo más reciente y ambicioso de James Cameron.

Avatar: The Way of Water es el título oficial de la película que tiene planeado dominar la taquilla mundial a finales de este mismo año.

