Caricom no asistirá a la Cumbre de las Américas si hay exclusiones

El embajador de Antigua y Barbuda en Estados Unidos, Ronald Sanders, reveló este jueves durante un seminario web, que los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) considerarían ausentarse de la llamada Cumbre de las Américas, en Los Ángeles si se concreta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Sanders pidió la celebración de una cumbre entre EE.UU. y Caricom organizado por la Universidad Internacional de Florida y el Centro de América Latina y el Caribe en Washington.

La petición se produjo a propósito del hecho que han pasado siete años desde que se celebró la última cumbre entre Estados Unidos y Caricom en Jamaica, y que la política de Estados Unidos hacia el Caribe «no ha sido efectiva durante ese tiempo», dijo.

El embajador refirió la política estadounidense durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021) como “divide y vencerás”, especialmente con respecto a Cuba y Venezuela; al tiempo que lamentó que no se hayan realizado consultas de alto nivel desde que asumió el presidente Joe Biden sobre la política de Estados Unidos hacia el Caribe.

En ese mismo orden, enfatizó que EE.UU. se enfoca en aislar a Cuba y disuadir a los países de Caricom de formar lazos con China.

Del mismo modo, el funcionario aseveró que “al igual que si se sigue reconociendo a Juan Guaidó, varios estados del Caribe no irán. La Cumbre de las Américas no es una reunión de EE.UU., por lo que EE.UU. no puede decidir quién está invitado y quién no”.

Al observar que las autoridades de ese país se refieren continuamente al Caribe como su «tercera frontera», dijo que «EE.UU. debería fomentar relaciones más sólidas con los países de Caricom, incluso ayudándolos a abordar los desafíos que están directamente relacionados con él, como el cambio climático».

Cactus24/ 05-05-2022