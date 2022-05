Amber Heard dice que Johnny Depp amenazó con matarla

Anuncios Google

Después de sentarse en silencio dentro de una fría sala del tribunal del condado de Fairfax, Virginia, durante tres semanas mientras Johnny Depp y las personas más cercanas a su exmarido la describían como una manipuladora abusiva, Amber Heard subió al estrado el miércoles para contar su versión de la historia.

“Estoy aquí porque mi exmarido me está demandando por un artículo de opinión que escribí”, dijo Heard, de 36 años, al jurado de Virginia que debe resolver una demanda por difamación de 50 millones de dólares que Depp presentó contra ella, y también abordar al menos algunos reclamos en un juicio. contrademanda que presentó contra él. “Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto”.

“Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo”, dijo poco después, antes de agregar: “Esta es la cosa más dolorosa y difícil por la que he pasado, seguro”.

Cuando Heard comenzó su testimonio, un Depp vestido con gafas de sol se sentó a solo unos metros de distancia, negándose a mirar a su ex esposa y, en cambio, aparentemente garabateaba en su asiento.

A media tarde, la actriz de Aquaman describía su relación como «casi como si fuera una pelea sin fin» y dijo que fue impulsada por el abuso de sustancias de Depp. Ella insistió en que se quedó en la relación tóxica y violenta porque siempre estaba esperando que cayera el “zapato de sobriedad” del actor.

En el camino, describió experiencias que van desde ser asaltada hasta un Depp enloquecido realizando una «búsqueda de cavidades» en su vagina en busca de cocaína y el actor amenazando con matarla.

“Me golpea contra la pared lateral… de la cabina, y me golpea por el cuello, me sostiene allí y me dice que podría matarme y que yo era una vergüenza”, afirmó Heard sobre un 2014. Incidente en su yate.

El testimonio se produjo en la cuarta semana del juicio civil y se centró en la acusación de Depp de que Heard «devastó» su carrera con un artículo de opinión del Washington Post de 2018 en el que se autodenominaba sobreviviente de violencia doméstica. Heard negó las acusaciones e insistió en que el editorial, que no nombra a su exmarido pero que se publicó dos años después de que ella solicitara una orden de restricción en su contra, trataba sobre su experiencia en general. Desde entonces, ha contrademandado a Depp por 100 millones de dólares después de que al menos uno de sus exabogados sugiriera que su cuenta era un «engaño».

En el transcurso del juicio, el equipo legal de Depp presentó 29 testigos en un intento de demostrar que Heard no solo fue el abusador en la unión de corta duración de la pareja que terminó oficialmente en 2017, sino que su artículo de opinión destruyó la reputación del actor y le costó $ 40 millones en oportunidades de actuación, reseña la información de The Daily Beast.

Heard enfatizó la dificultad de volver a visitar tantos momentos dolorosos, y señaló el miércoles que fue brutal “escuchar a personas que conocía, algunas bien, otras no”, subir al estrado.

