Tres señales de una persona insegura

¿Alguna vez has conocido a alguien que te ha hecho sentir inferior, a la vez que veías a esa persona como lo máximo en la vida? Seguro que sí. Lo más curioso de todo es que, detrás de su actitud de seguridad y grandeza suele encontrarse una persona insegura.

Es bastante habitual que las personas inseguras escondan sus miedos y temores tras una actitud de fingida seguridad, que pasa por hacer sentir a los demás inferiores. Esto no es falta de humildad, sino que se trata de lo que el Alfred Adler denominó complejo de inferioridad. No en vano detrás de una persona con complejo de inferioridad se encuentra una persona insegura.

Según Adler, las personas que se sienten inferiores intentan compensar este sentimiento a través de lo que él llama lucha por la superioridad. La única manera que estas personas encuentran para hacer frente a la incertidumbre de sus capacidades y sentirse bien es haciendo a otras infelices. Para Adler, esta lucha por la superioridad reside en el núcleo de la neurosis.

En la actualidad, se cree que esta lucha por la superioridad es una característica del trastorno de personalidad narcisista, que es una desviación en el desarrollo normal de la propia personalidad que se traduce en una persona que busca constantemente aumentar la autoestima.

En el narcisismo podemos encontrar dos tipos de patrones: el grandioso y el vulnerable.

El narcisista grandioso se caracteriza por la extraversión, la dominación y búsqueda de atención.

Por el contrario, el narcisista vulnerable es muy sensible a la crítica o la frustración, hasta tal punto que las críticas pueden llegar a obsesionarle. Además, se hace patente el deterioro de sus relaciones sociales debido a su pretenciosidad y necesidad constante de admiración.

En cualquiera de los casos, cuando se está tratando con alguien que te está haciendo sentir inferior, es muy probable que el narcisismo y la falta de autoestima sean los culpables. De hecho, aunque el narcisismo no siempre llega a niveles patológicos, sí que puede caracterizar a las personas en mayor o menor medida.

Autoestima y narcisismo

En vez de narcisismo grandioso y narcisismo vulnerable, algunos investigadores creen que se puede caracterizar mejor al narcisismo usando los conceptos de narcisismo abierto y narcisismo encubierto. Algo que abriría las posibilidades del tratamiento clínico del problema, ya que éste estaría más adaptado al tipo de narcisismo del paciente.

En este sentido, el psicólogo James Brookes, de la Universidad de Derby (Reino Unido), decidió investigar cómo las personas con alta tendencia narcisista se veían a sí mismos en términos de autoestima, autoeficacia y confianza en su capacidad para tener éxito. Utilizando una muestra de estudiantes universitarios, Brookes analizó la relación entre el narcisismo abierto y encubierto, la autoestima y la autoeficacia.

Rasgos narcisistas que delatan a una persona insegura

El estudio proporciona algunas pistas que ayudan a definir la personalidad narcisista y que pueden ofrecer una idea de las formas en que se pueden interpretar las acciones de los narcisistas, con los que nos podemos relacionar mediante el examen de sus inseguridades.

Las personas inseguras intentan hacer que tú te sientas inseguro

¿Sueles cuestionar tu propio valor cuando estás con alguna persona en concreto? ¿Esa persona está siempre transmitiendo sus puntos fuertes? Si eres una persona que por lo general no te sientes insegura, que si cerca de ciertas personas empiezas a dudar o a sentirte inferior, lo más probable es que esas personas estén proyectando sus inseguridades sobre ti.

2. Las personas inseguras necesitan mostrar sus logros

No siempre es necesario que una persona insegura se refuerce a sí misma con un comportamiento que empuje al otro a sentirse inseguro. Muchas veces, para las personas inseguras es suficiente con alardear de su gran estilo de vida, de su gran educación o de lo fantástica que es su familia. Es su forma de convencerse de que realmente tienen valor.

Las personas inseguras suelen quejarse de que las cosas no son lo suficientemente buenas

Las personas con gran complejo de inferioridad no sienten que tengan lo suficiente para sentirse afortunados. Como que en el presente se sienten inseguros, se fijan metas muy altas, con prestigio y que seguramente no van a poder alcanzar para adquirir una notoriedad frente a los demás que no les da sus logros actuales.

De esta manera, mostrarían su superioridad por metas supuestamente superiores, que terminarán reforzando su inseguridad al no alcanzarlas.

Ser capaz de detectar la inseguridad en las personas que te rodean puede ayudar a eliminar todas esas dudas que te atesoras sobre tu propia imagen y tus capacidades. De esta manera podrás ponerle remedio a esas dudas que las personas inseguras necesitan fomentar en ti para sentirse mejor con ellas mismas.

No ceder ante estas dudas te puede ayudar a cultivar sentimientos de plenitud, tanto en ti como en las personas inseguras que tienes a tu alrededor. El complejo de inferioridad de esa persona insegura no mejora mientras tú te sientes inferior, sino que es solo un arreglo pasajero. Sin embargo, puede causarte una herida profunda y difícil de curar.

No te dejes pisar. Es suficiente con que no tomes en serio lo que este tipo de personas te digan. No adquieras una postura defensiva y de crítica. En su lugar, compadécete de esas personas que bastante tienen ya con lo que tienen.