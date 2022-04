Suicida arrojó a sus tres mascotas y luego saltó del piso 14 en Nueva York

Anuncios Google

Un hombre lanzó a sus perros y un gato desde su apartamento en el piso 14 y luego él mismo saltó al vacío ayer en un edificio del Lower East Side de Manhattan, informaron fuentes policiales.

La víctima de 51 años saltó de la torre 575 Grand Street (East River Coop) alrededor de las 3:30 p.m. En principio sobrevivió y fue llevado al Beth Israel Hospital con “trauma severo”, pero murió poco tiempo después.

El gato y uno de los perros murieron, mientras que el otro can sólo se rompió las patas. La policía de Nueva York no tuvo más información inmediata sobre el incidente. No está claro si había otras personas o mascotas en la residencia.

El incidente dejó horrorizados a los vecinos del edificio. “Triste. Muy triste… Algo como esto nunca ha sucedido por aquí por lo que sé”, dijo al New York Post un residente sin conocer la identidad de la víctima.

Cactus24//30-04-2022