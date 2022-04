Avatar 2: Anuncian fecha de lanzamiento y título oficial

Anuncios Google

Desde 2009, la segunda parte de «Avatar» ha generado gran expectativa en los fanáticos. Después de mucho tiempo, a finales de este año, el universo Na’vi llegará nuevamente a la pantalla grande y el lanzamiento de su primer tráiler será anunciado en los próximos días.

Hace casi 13 años, la primera parte de ‘Avatar’ rompió récord en taquilla, por lo que muchos espectadores han esperado, desde entonces, la continuación de esta historia, reseña El Tiempo

Blom

Ahora, Disney anunció el título de la segunda parte de esta cinta: ‘Avatar, the way of Water’ (el camino del agua), por lo que se entiende que los océanos del planeta Pandora entrarán a jugar un papel importante.

Recientemente, en el Cinemacon 2022, la reunión más importante de propietarios de salas de cine del mundo, se estrenó el primer adelanto de esta película, pero solo para un público exclusivo.

No obstante, a partir del tráiler han circulado en redes sociales las primeras imágenes de la cinta, por lo que los fanáticos de la ciencia ficción están aún más ansiosos.

Estrenos

Tenga paciencia. Es de esperarse que se filtren en internet videos del tráiler, aunque no con buena calidad. Sin embargo, el clip se estrenará antes del 5 de mayo, fecha en la que está programado el lanzamiento de ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’.

Ahora bien, según el cronograma programado por Disney, ‘Avatar, the way of water’ llegará a las salas de cine el próximo 14 de diciembre. A pesar de que aún queda tiempo, los verdaderos fanáticos saben que valdrá la pena la espera.

Según el portal web ‘Deadline’, basándose en el tráiler, esta nueva cinta superará las expectativas de la primera parte.

«La secuela se ve aún más asombrosa que la película de 2009 en sus imágenes de color azul profundo», se comenta en un artículo del medio.

¿Qué sucederá en esta parte?

De acuerdo a los adelantos, la historia toma lugar en Pandora, después de que Jake Sully y Neytiri han formado una familia con cuatro hijos.

Neteyam, Lo’ak y Tuktirey son tres descendientes de esta unión. Sin embargo, el cuarto hijo, Miles Socorro, es un humano adoptado.

Por esta razón, a Neytiri le costará mucho ser aceptado como parte de su familia, debido a que pertenece a la especie que invadió a su comunidad y asesinó a su padre.

El productor del filme Jon Landau afirmó que James Cameron pretende reflejar temáticas importantes a través de la ciencia ficción de sus películas.

“Jake proviene del mundo humano, Neytiri del mundo Na’vi. Entonces son como una pareja moderna de raza mixta, criando niños que quizá sienten que no pertenecen a uno u otro mundo», explicó Landau en el Cinemacon.

Cactus24//30-04-2022