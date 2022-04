Mujer mató a un pitbull a puñaladas para salvar a su bebé

Anuncios Google

Según lo contó Margaret Ann Morales, la abuela de la bebé, al medio ‘USA Today’, ella se encontraba en la casa y escuchó gritos provenientes de la cocina. Cuando corrió al lugar se encontró a Jamie Morales, mamá de Ruby Ann, forcejeando con uno de los pitbulls, que mordía y no soltaba la pierna de la menor.

Durante alrededor de cinco minutos la madre de Ruby Ann intentó abrir la mandíbula del animal sin éxito, se enfrentó con la desesperante decisión de coger un cuchillo de la cocina y apuñalar al perro para que soltara a su hija.

“Era mi hija o él, así que elegí a mi hija. Hice lo que tenía que hacer para protegerla. Porque no soltaba a mi hija, así que tuve que hacerlo, me hace sentir mal pero lo tuve que hacer”, comentó Morales a ‘NBC News’.

Según lo explica Margaret Ann, abuela, los perros habían estado con su familia desde que eran cachorros y nunca habían presentado un comportamiento agresivo con ninguno de los niños que viven en la casa. Al parecer, los animales normalmente se encontraban afuera de la casa, pero justo ese día estaban adentro porque acababan de bañarse.

Lo que especula la familia es que la reacción de los perros se debió a que la bebé tomó uno de sus juguetes.

Momentos después del ataque, la bebé fue llevada a un hospital local donde se le diagnosticaron fracturas en la cadera y el hombro, además de heridas en las piernas causadas por la mordida, por lo que tuvo que ser ingresada a cirugía.

A horrific attack by two pit bulls that left four people hospitalized. They attacked one year old Ruby Ann Cervantes. The girl’s mother stabbed the dogs to stop the attack. The dogs were 3 1/2 years old and the family says they’ve had them since they were puppies. pic.twitter.com/zjNNuTktIR

— Carlos Granda (@abc7carlos) April 25, 2022