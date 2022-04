PCV se abstuvo de votar en designación de magistrados por considerar que violó la Constitución

Anuncios Google

El diputado del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Oscar Figuera, informó que se abstuvo de votar en la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por considerar que la misma viola la normativa constitucional.

Figuera denunció que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, le negó el derecho de palabra para justificar su abstención.

Sin embargo, aclaró a través de su cuenta en Twitter que “el PCV dejó claro que se abstuvo en elección de nuevos magistrados, por considerar que se violó artículo 264 de la CRB que señala que «las y los magistrados del TSJ serán elegidos por un único período de doce años…» y en la lista presentada y aprobada por abrumadora mayoría hay magistrados que al ser reelectos estarían ejerciendo un segundo periodo, lo cual contraviene la norma constitucional”.

“También nos abstuvimos porque se votó en bloque y no permitieron diferenciar dado que había candidaturas que votaríamos a favor y otras cuya postulación votaríamos en contra”, añadió.

El dirigente comunista recordó que “la justicia no es tal si no es oportuna, gratuita y se ajusta a los hechos; y en nuestro caso, el PCV ha acudido ante el TSJ en varias oportunidades y no ha existido respuesta a las causas que hemos demandado”.

A pesar de los vicios e irregularidades en el proceso de designación, Figuera manifestó que esperan que este nuevo TSJ “no responda a las orientaciones que se le tracen desde otros centros de poder y actúe con la correspondiente independencia que le confieren la Constitución”.

