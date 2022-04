Gaby Spanic busca novio y estas son las condiciones para todo aquel que desee quedarse con ella

Anuncios Google

La venezolana Gaby Spanic ha tenido muy buena suerte en sus proyectos laborales, no puede decir lo mismo en los asuntos del corazón.

Hace unas semanas la guapa externa de belleza habría terminado su última relación sentimental tras cachar a su galán poniéndole el cuerno y con una persona de su mismo género, lo que habría significado un duro golpe para ella.

Sin embargo, Gaby no se ha rendido y recientemente confesó que sigue abierta al amor y está en busca de un hombre con quien compartir su vida.

Eso sí, tiene una serie de condiciones para todo aquel que desee llamarla novia, esposa o pareja, y no son fáciles de cumplir para el mortal común.

Así, el afortunado tendrá que ser «un hombre maduro a partir de 50 años, que no tenga complejos, que no sea codo (tacaño), que tenga su casa y yo la mía, que no se meta con mi dinero, ni con mi libertad», dijo la venezolana en una entrevista para el programa «Hoy».

Recordemos que en la última novela en la que participo, ‘Si nos dejan’, Gaby interpretó a una bella y exitosa mujer, pero con mucha inestabilidad emocional por lo que se relaciona con los hombres equivocados, así que termina quedándose sola y al parecer la actriz no está dispuesta a que éste sea su destino, por lo que al final corrigió: “que sea el que tenga que ser porque tampoco quiero morir sola”, concluyó.

Cactus24//25-04-2022