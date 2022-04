Tyson Fury cuestiona que Canelo sea el mejor libra por libra: «Es la basura más grande que he escuchado»

Anuncios Google

Tyson Fury está a las puertas de su enfrentamiento ante Dillian Whyte pero no por ello pierde de vista lo que pasa en el mundo del boxeo y en esta ocasión fue cuestionado sobre el ranking del mejor libra por libra, el cual es encabezado por el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

«El ranking no es algo real. No hago cosas que no son reales. Canelo no es de mi tamaño y yo nunca podré ser del tamaño de Canelo. Es como decir: si yo tengo un jet pack pegada a mi espalda y le añado alas, ¿podré volar más rápido que un avión? Entonces el debate del ranking es una basura», dijo el Rey de los Gitanos en entrevista con ESPN.

«Así yo lo veo… Yo soy el campeón peso pesado del mundo. Así que, yo podría vencer a cualquier otro peleador en cualquier división. Crucero, welter, peso pluma… Entonces, no creo en un ‘ranking libra por libra'».

Para Fury, ninguno de los peleadores de peso inferior podría vencerlo: «Pero, entiendo por qué lo hacen. Para darle a los peleadores pequeños más relevancia. Pero el libra por libra es la basura más grande que he escuchado. Nadie puede vencer a un peso pesado. Yo soy el ‘Rey’ de la selva, el león»

Ya antes se había dado a conocer una serie de elogios de Fury ante Canelo y todo México: «Canelo tiene mucho apoyo. La gente en México son muy buenas personas. Personas trabajadoras. Uno de mis entrenadores, Jorge Capetillo, es de México. Adoro la cultura mexicana. Grandes peleadores. Una nación que pelea».

