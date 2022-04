María Corina Machado se mediría en unas primarias sin el CNE, TSJ, ni Plan República

Anuncios Google

La coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, manifestó su intención de medirse en unas eventuales primarias, bajo algunas condiciones.

“Yo me quiero medir, yo lo he dicho, yo me mido con quien sea, eso sí, sin el CNE, sin TSJ, sin Plan República, sin máquinas, porque obviamente son una caja negra, y que voten todos los venezolanos aquí y ya”, enfatizó Machado.

Indicó que para que estas elecciones primarias puedan materializarse es necesario contar con una dirección política que asuma el momento y que además logre que “esto pueda darse”.

“¿Por qué no se miden así? Yo les pediría a ustedes, pregúntenle a ustedes a los que quieren ser candidatos. ¿Candidatos a qué? Primero tenemos que tener una dirección política que asuma el momento y que logre que eso se dé. Eso es lo que yo le planteo al país”, recalcó.

Analítica informa que Machado hizo el anuncio durante una rueda de prensa luego de una gira por el estado La Guaira, con vecinos y representantes de diferentes sectores de la entidad litoralense.

