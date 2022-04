Carlos Prosperi: “No es prematuro” hablar de primarias para 2024

Anuncios Google

El secretario de organización nacional de Acción Democrática, Carlos Prosperi, instó a la dirigencia opositora a dejar de lado las “diatribas estériles” y unirse para ganar las elecciones presidenciales de 2024.

A su juicio, “no es tiempo de discutir con nuestros aliados, con nuestros hermanos, con el que está al lado, cuando nuestro adversario está en la acera del frente”.

“Más allá de una carta, que, si firmaron unos y otros no, no sigamos perdiendo el tiempo entre nosotros mismos, todos nos necesitamos. No es momento de ver por el retrovisor de la historia; la historia no nos va a perdonar que no obtengamos una gran victoria en el 2024“, manifestó Prosperi, tras una gira por los estados Bolívar, Delta Amacuro y Monagas.

El dirigente nacional de la tolda blanca, liderada por Henry Ramos Allup, invitó a los dirigentes opositores a organizarse para escoger el candidato presidencial que va a representar la alternativa del cambio dentro de dos años.

“El 2024 es ya. Si el candidato presidencial recorre un municipio por día, necesita 335 días para recorrer los 335 municipios. No es prematuro hablar de primarias, todo lo contrario, hay que organizarnos y recorrer Venezuela para vencer la desidia y tragedia que ha desgobernado durante 23 años“, aseveró.

