Gregorio Graterol: Lo que ocurre en Venezuela no es consecuencia de las sanciones, es por la corrupción 

«Lo que ocurre en Venezuela no es consecuencia de las sanciones, es por la corrupción, las sanciones es una consecuencia de la crisis que ocasionó el chavismo», declaró José Gregorio Graterol, exdiputado a la Asamblea Nacional del 2015 y coordinador regional del partido Primero Justicia en el estado Falcón.

Considera que las sanciones son una decisión de envergadura geopolítica y no depende de las peticiones de un «grupo de dirigentes con incidencia mediática».

«No está en nuestras manos, sino en las manos de los Estados Unidos si quitan o no las sanciones, pero yo sí creo que sí habrá un diálogo para hablar de distintos temas, el primero que debe estar dispuesto a dar importantes pasos es el régimen que debe regresar a las sendas democráticas», expresó.

Voceros del chavismo han declarado estar dispuestos a retomar el diálogo con la oposición en México. La misma importancia la resalta la administración de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. El chavismo argumenta que debe ser «inclusivo» el nuevo proceso de diálogo y convocó para este 21 de abril, instalar el Foro de Diálogo Social. Sin embargo, no pierde de vista debilitar la plataforma opositora que encabeza Juan Guaidó, quien ha solicitado reactivar las conversaciones en México.

En este contexto, Graterol resalta que Venezuela necesita en primer lugar recuperar el Estado de Derecho y reconquistar la legitimidad del Poder Ejecutivo a nivel internacional. A su juicio, no tiene ningún sentido las interpretaciones de dos grupos políticos que debaten entre apoyar o no las sanciones.

«Estos son debates que se deben dar en las instancias correctas y cuando haya alguna decisión, debe informarse con todos los actores involucrados», señaló.

Desvirtúa la efectividad del nuevo diálogo nacional, organizado por Nicolás Maduro, evento acompañado por Foro Cívico, una plataforma de organizaciones de la oposición, académicos, sindicalistas, Fedecámaras y con presencia de miembros de la Organización Internacional del Trabajo.

«Yo pienso que todo proceso que no tenga el acompañamiento de todos lo sectores, está destinado a no dar resultados; no se trata de que Maduro y quienes lo acompañan seleccionen con quien de manera específica quiere hablar porque les resulta cómodo, sino que hay factores institucionales que representan al país y eso no los califica Maduro», añadió.

Resaltó que el gobierno nacional siempre buscará dividir la política opositora.

Redacción Jhonattam Petit- Cactus24 (19/04/2022).