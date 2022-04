Thalía recibe numerosas críticas por «exceso de botox»

Anuncios Google

Thalía es una las artistas mexicanas más activas de las redes sociales, pues la cantante de 50 años suele compartir gran parte de su día a día en su cuenta de Instagram: desde algunos de sus platillos favoritos, su rutina de ejercicio, algunas fotografías del pasado, a sus mascotas y a algunos de sus atuendos favoritos.

La hermana de Laura Zapata justamente creo polémica en las redes sociales por una fotografía que subió en días recientes, pues sus seguidores externaron que la famosa esta ‘abusando’ de los procedimientos estéticos como el bótox para verse más joven, e incluso dijeron esto se está haciendo cada vez más evidente y en la fotografía se nota aún más; esto es lo que sucedió.

La famosa hace un par de días subió una fotografía en el gimnasio de su casa mientas realizaba su rutina de ejercicio y señaló el hecho de que una de sus mascotas, un perro de la raza dóberman, la sigue a todos lados, incluso mientras realiza ejercicio. “No me deja ni por un segundo, hasta cuando estoy haciendo ejercicio está de metiche”, señaló la cantante.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue la apariencia de su rostro, pues algunos señalaron que se ve hinchado e incluso ya no se parece a la Thalía que salía en las telenovelas.

“Que dada en la torre te diste en la cara”, “Tan angelical que tenía su rostro, no se parece a la Thalía de las telenovelas”, “Ya se ve que te pusiste botox, solo no exageres como la Guzmán, por fa”, “Yo siempre desde niña te comparaba con otras mujeres de la farándula y decía, nadie más linda que Thalía, su cara angelical y sin cirugías o retoques…. Pero desde que te hiciste el tratamiento en tu rostro, ya tu cara no es la misma. Es decir, ya no pareces tú. Sé que a medida que pasan los años perdemos belleza, pero para mí tu seguías siendo bella, no hay nada mejor que envejecer con dignidad”, son algunos de los comentarios en las redes sociales de la famosa.

Cactus24//18-04-2022