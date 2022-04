Simon Cowell aparece irreconocible por el bótox

Anuncios Google

El programa de talentos ‘Britain’s Got Talent’ regresó finalmente a las pantallas el sábado por la noche tras dos años de ausencia. Sin embargo, fue la aparición de Simon Cowell la que causó conmoción entre los espectadores de la emisión.

A través de las redes sociales, los usuarios no tardaron en señalar el nuevo y drástico aspecto del magnate de la música, de 62 años, quien recientemente admitió que había ido demasiado lejos con los tratamientos de bótox.

De acuerdo con el diario The Sun, el jefe del talent show dijo recientemente que llevó su amor por el bótox demasiado lejos, con su último tratamiento dejándolo como «algo salido de un programa de terror» y que incluso decidió dejar de usar los inyectables cuando su extraña apariencia dejó a su hijo Eric, de ocho años, “en estado de histeria”. “Se puso histérico. Ya era suficiente».

El ex juez de ‘X Factor’, que comparte su hijo con su pareja Lauren Silverman, de 44 años, dijo que decidió retirarse lo rellenos en la cara.

El cambio en el aspecto físico de Cowell comenzó en 2016, durante la 11ª temporada de ‘America’s Got Talent’, cuando, según dijo, “hubo una fase en la que todo el mundo tenía la cara llena de esto y lo otro».

El directivo británico de la compañía Sony Music afirmó que durante ese periodo no midió las consecuencias de intentar obtener una apariencia más juvenil. Admitió: «El otro día vi una foto mía de ‘antes’ y no me reconocí».

Finalmente, la personalidad de la televisión ha intentado obtener un aspecto más natural retirándose los rellenos: “No hay ningún relleno en mi cara ahora. Cero».