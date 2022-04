¿Eres virgen? le preguntó su «mejor amiga» para venderla como esclava sexual

Anuncios Google

Las redes sociales no solo sirven para socializar, divertirse o incluso encontrar trabajo, también son un medio para denunciar situaciones que incluso pueden ser delitos.

Este último es el caso de una joven mexicana identificada como Ana Vianey Martínez, de ahora tiene 21 años de edad, quien mediante un video de Tik Tok, contó cómo su “mejor amiga” intentó venderla como esclava sexual.

Ana Vianey compartió en el clip, que ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones, que su mejor amiga – a quien no identificó- la invitó a que fuera su acompañante a un intercambio que había ganado para irse a España, pero que en realidad, pretendía entregarla a traficantes de personas.

Tras el revuelo que causó la publicación, Ana explicó con mayor detalle en otros tres videos la situación que le ocurrió cuando tenía 15 años.

En los clips, la joven narró que su mejor amiga -quien estudiaba en otra escuela- le aseguró que había ganado un intercambio a España y podía llevar a una acompañante, por lo que decidió invitar a Ana, quien era su mejor amiga desde que tenían cinco años de edad.

Emocionada, Ana obtuvo la autorización de sus padres, pero al comenzar a llenar el formulario de inscripción enviado por su amiga, una pregunta le generó desconfianza: “¿Eres virgen?”, decía la interrogante que alertó a la joven.

Ana decidió contarle a su mamá quien comenzó a investigar sobre el supuesto intercambio. La señora fue a la escuela de la amiga de su hija y ahí fue cuando descubrió que la permuta estudiantil no existía.

Posteriormente, la madre de Ana se dirigió a la casa de la “mejor amiga” de su hija y al hablar con la familia, le aseguraron que desconocían la situación, por lo que decidieron revisar la computadora de la joven y ahí descubrieron sus conversaciones con un joven mayor que ella y con quien al parecer tenía una relación sentimental.

Al leer las charlas descubrieron que el sujeto tenía amenazada a la amiga de Ana. Le pedía cosas y la amenazaba con lastimar a su familia si ella no le ayudaba a reclutar jóvenes para traficarlas como esclavas sexuales.

“Literalmente, la estaba obligando a hacer cosas que mi amiga no quería y entre esas cosas era que ella se entregara o entregara a alguien más. Entonces nos iba a entregar a mí y otro chico, su mejor amigo, por salvar su vida”, aseguró Ana en el último video que subió a Tik Tok.

En clip, Ana aseguró que no la culpaba “porque por miedo, uno con miedo y desesperado, hace hasta lo imposible. Entonces ella creó todo este plan, el formulario que ella hizo, y esas preguntas que puso ahí el chico de las mandó”, narró.

“Cuando me enteré de esto, mi mundo se vino abajo, porque imagínense, yo la conozco desde que tenía 5 años (…) de verdad yo no la odié, de verdad, yo hasta la fecha la sigo amando, pero siempre hay que tener precaución en todo, sea quien sea”, enfatizó.

Aseguró que aunque no la odia, no la comprende, ya que imagina cómo debió haberse sentido al estar en esa situación. Incluso dijo aunque dejó pasar algunos meses “para que ella sanara esta situación” aún le sigue hablando.

“Desconozco si lo denunciaron, la verdad (al sujeto que tenía amenazada a su amiga), pero ella está mejor (…) Yo no tengo un mal corazón, pero sí soy más precavida ahora. Aún le sigo hablando porque pasó por una situación que cualquiera pudo haber pasado”, dijo Ana, por lo que recomendó que si alguien está pasando por una situación similar, busquen ayuda “no estás sola, no estás solo”, enfatizó la joven que hoy tiene 21 años de edad.

