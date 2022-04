Rihanna y A$AP Rocky viajan juntos en medio de los rumores de ‘ruptura’

Anuncios Google

En medio de rumores de una supuesta separación por infidelidad por parte de A$AP Rocky, Rihanna y el rapero viajaron juntos a Barbados.

La pareja fue captada junto a la familia de Rocky por TMZ y The Shade Room, visitando el país natal de la intérprete de ‘Umbrella’ horas después de los rumores de que supuestamente el cantante de ‘Fashion Killa’ la había «engañado» con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi.

El viaje se produjo el mismo día en que Muaddi desmintió los rumores de ser la tercera en discordia entre la pareja con una larga declaración en Instagram y criticó las afirmaciones de «chismes viles” y una «mentira infundada» que fue «fabricada con una intención tan maliciosa”.

«Siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una tan vil. Inicialmente asumí que este falso chisme -fabricado con tan mala intención- no sería tomado en serio. Sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que se apresura a hablar de temas sin tener en cuenta los hechos y que nada está fuera de los límites. Ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más bonitos y celebrados de la vida”, escribió Muaddi.

La diseñadora de zapatos continuó afirmando que por Rihanna y A$AP siente un gran «respeto y afecto”. Añadió: «Por lo tanto, tengo que hablar claro, ya que esto no sólo va dirigido a mí, sino que está relacionado con personas a las que tengo un gran respeto y afecto”.

Finalmente, Muaddi, quien es la diseñadora de zapatos detrás de la colección Fenty 2020, se despidió deseando un “hermoso fin de semana de Pascua a todos”.

Por su parte, el bloguero de moda Louis Pisano, que comenzó el rumor de la supuesta infidelidad de Rocky, se disculpó por no verificar la información que, dijo, le fue enviada, destaca Bang Showbiz.

Pisano afirmó inicialmente en un tuit el jueves que Rihanna descubrió a Rocky engañándola con Amina, por lo que habría decidido terminar su relación. Por lo que ahora volvió a tomar la misma red social para aclarar la situación: «Anoche tomé la tonta decisión de tuitear una información que había recibido», tuiteó el viernes. «No voy a hablar de fuentes, culpar a otros por una discusión que se inició, porque al final del día tomé la decisión de redactar ese tuit, pulsar enviar y ponerlo con mi nombre».

Pisano también emitió una disculpa formal «a todas las partes que involucré con mis acciones y por mis tuits imprudentes». Y añadió: «No tengo ninguna excusa para ello, he estado demasiado envuelto en el drama de Twitter y, por desgracia, me he inclinado por ser desordenado, algo de lo que me voy a alejar en el futuro».